Миранчук завершил свой переход в "Торино"

Фото инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Трансфер полузащитника Алексея Миранчука в "Торино" на правах аренды завершен.

Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

"Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена", — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

За "Аталанту" Миранчук играл с сентября 2020 года после перехода из "Локомотива". В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

"Торино" в прошлом сезоне заняло 10-е место в Серии А.

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