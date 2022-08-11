Миранчук завершил свой переход в "Торино"
Фото инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
Трансфер полузащитника Алексея Миранчука в "Торино" на правах аренды завершен.
Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.
"Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена", — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
За "Аталанту" Миранчук играл с сентября 2020 года после перехода из "Локомотива". В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
"Торино" в прошлом сезоне заняло 10-е место в Серии А.
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