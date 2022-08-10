Миранчук все еще может покинуть "Аталанту"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не подтвердил слухи о том, что он заблокировал трансфер 26-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как известно, российского игрока хотел подписать "Торино", но в "Аталанте" заявили, что против перехода выступил главный тренер.

"В данный момент есть экономические аспекты, которые нужно решить, я не имею к этому никакого отношения", — приводит слова Гасперини официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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