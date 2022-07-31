Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту".

По сведениям TuttoMercatoWeb, хавбека может подписать "Торино" на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро.

Переговоры между клубами активизировались, ожидается, что сделка скоро будет закрыта.

За 19 матчей в минувшем розыгрыше Серии А Миранчук отдал 5 голевых пасов.

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