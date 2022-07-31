Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту"

Теги аталантаалексей миранчукторино

Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту".

По сведениям TuttoMercatoWeb, хавбека может подписать "Торино" на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро.

Переговоры между клубами активизировались, ожидается, что сделка скоро будет закрыта.

За 19 матчей в минувшем розыгрыше Серии А Миранчук отдал 5 голевых пасов.

Не пропустите: Депай предложил свои услуги "Ювентусу". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"

"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов