Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту"
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту".
По сведениям TuttoMercatoWeb, хавбека может подписать "Торино" на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро.
Переговоры между клубами активизировались, ожидается, что сделка скоро будет закрыта.
За 19 матчей в минувшем розыгрыше Серии А Миранчук отдал 5 голевых пасов.
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|26
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|12
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|Лечче
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