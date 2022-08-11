Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в "Торино"

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сегодня пройдет медосмотр перед переходом в "Торино".

Если обследование игрока сборной России пройдёт успешно, то он подпишет контракт с туринским клубом.

За "Аталанту" Миранчук играл с сентября 2020 года после перехода из "Локомотива". В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

"Торино" в прошлом сезоне заняло 10-е место в Серии А.

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