Миранчук перешел в "Торино": озвучены детали сделки

Фото: сайт "Торино"/Автор неизвестен

Новичок "Торино" Алексей Миранчук будет зарабатывать в итальянском клубе 1,5 млн евро за сезон.

Как пишет "Матч ТВ", в арендном соглашении с "Аталантой" также предусмотрены бонусы за результативные действия.

Россиянин успешно прошел медосмотр для туринского клуба.

Известно, что итальянцы смогут выкупить футболиста 12 млн евро, что подтвердил агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии

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