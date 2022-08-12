Фото: сайт "Торино"/Автор неизвестен

Игрок сборной России Алексей Миранчук определился с игровым номером в "Торино".

Как известно, футболист вчера подписал арендное соглашение с клубом из Турина.

В новом клубе Миранчук взял себе 59-й номер, под которым он играл за "Локомотив" и "Аталанту".

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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