Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Болонья" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку, сообщает Il Giorno.

По сведениям источника, руководство клуба из Бергамо разочаровано игрой россиянина, поэтому готово продать или отдать его в аренду в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры.

В минувшем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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