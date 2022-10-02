"Минай" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Виктор Цыганков.
"Динамо", набрав 6 очков, вышло на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Минай" с 4 очками опустился на 11-ю позицию.
"Минай" – "Динамо" Киев - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 51 - 0:1
"Минай": Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар – Виттенчук – Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78) – Вишневский (Колесник, 77).
"Динамо": Бойко – Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик – Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков.
Видеообзор матча
Не пропустите: "Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
8 голов: "Реал Сосьедад" в невероятном матче обыграл "Жирону"
-
Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Аталанта" победила "Фиорентину" и догнала лидера Серии А
-
"Астон Вилла" в большинстве не смогла обыграть "Лидс"
-
Тен Хаг назвал причину неучастия Роналду в матче с "Манчестер Сити"
-
"Шальке" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
"Монако" одержал крупную победу в Лиге 1
-
Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ
-
Холанд повторил достижение Роналду в АПЛ
-
"Бетис" в меньшинстве проиграл "Сельте"
-
"Заря" упустила победу над худшей командой УПЛ
-
Фоден побил рекорд Месси
-
"Хоффенхайм" упустил победу над "Гертой"
-
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (видеообзор)
-
Клуб Берлускони одержал вторую победу подряд в Серии А
-
"Сассуоло" выиграл со счетом 5:0 в матче Серии А
-
"Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед"
-
"Валенсия" на 96-й минуте спаслась от поражения в Барселоне
-
"Минай" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
-
"Реал" теряет Куртуа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13