Милнер продлил контракт с "Ливерпулем": названы сроки

Теги джеймс милнерливерпуль

Милнер продлил контракт с "Ливерпулем": названы сроки

Фото: твиттер Джеймса Милнера/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Новое соглашение между мерсисайдцами и хавбеком будет действовать до лета 2023 года.

36-летний Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Всего он провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе мерсисайдцев он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: "Ливерпуль" отклонил первое предложение "Баварии" по Мане. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федотов близок к назначению на пост главного тренера ЦСКА

Федотов близок к назначению на пост главного тренера ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов