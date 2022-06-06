Милнер продлил контракт с "Ливерпулем": названы сроки

Фото: твиттер Джеймса Милнера/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Новое соглашение между мерсисайдцами и хавбеком будет действовать до лета 2023 года.

36-летний Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Всего он провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе мерсисайдцев он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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