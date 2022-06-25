Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"

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Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Родриго Гоэса/Автор неизвестен

Полузащитник Родриго Гоэс близок к подписанию нового контракта с "Реалом". 

По данным источника, футболист подпишет новое соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

При этом сумма отступных составит 1 миллиард евро.

В то же время наставник "сливочных" Карло Анчелотти хочет успеть продлить контракт с лидерами команды до 8 июля.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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