Миллиард отступных: "Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом

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Миллиард отступных: "Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Гави  подписал новое соглашение с каталонским клубом.

Как сообщает Твиттер "Барселоны", контракт с 18-летним испанцем рассчитан до лета 2026 года с пунктом выкупа за 1 миллиард евро.

Прошлый контракт молодого игрока действовал до лета 2023-го.

В минувшем сезоне Гави сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. В текущем сезоне он провел 7 матчей.

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