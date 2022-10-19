"Милану" нужен форвард "Челси"
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен
"Милан" продолжает искать варианты для усиления атакующей линии поля в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, чемпион Италии в частности нацелился на Армандо Брою из "Челси".
Албанский форвард в текущем сезоне отыграл 10 матчей (178 минут), в которых отличился одним забитым голом.
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