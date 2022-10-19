"Милану" нужен форвард "Челси"

Теги челсиармандо броямилан

"Милану" нужен форвард "Челси"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

"Милан" продолжает искать варианты для усиления атакующей линии поля в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, чемпион Италии в частности нацелился на Армандо Брою из "Челси".

Албанский форвард в текущем сезоне отыграл 10 матчей (178 минут), в которых отличился одним забитым голом.

Не пропустите: "Челси" нацелился на вингера сборной Бельгии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов