"Милану" нужен форвард "Челси"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

"Милан" продолжает искать варианты для усиления атакующей линии поля в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, чемпион Италии в частности нацелился на Армандо Брою из "Челси".

Албанский форвард в текущем сезоне отыграл 10 матчей (178 минут), в которых отличился одним забитым голом.

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