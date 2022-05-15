"Милан" завершает подписание Ориги

Фото: твиттер Ориги\Автор неизвестен

"Милан" работает над последними деталями трансфера бельгийского нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Ориги с английским клубом истекает в конце сезона, поэтому к "россонери" он присоединится на правах свободного агента.

По информации источника, в "Ливерпуле" знают о переговорах между "Миланом" и агентами Ориги.

Отмечается, что предложение по контракту со стороны итальянского клуба почти готово.

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