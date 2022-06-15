"Милан" выкупил Мессиаса

Фото: твиттер Жуиора Мессиаса/Автор неизвестен

"Милан" договорился о выкупе трансфера бразильского полузащитника "Кротоне" Жуниора Мессиаса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб заплатил за футболиста 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

31-летний Мессиас в минувшем сезоне выступал за "Милан" на правах аренды, провел 32 матча, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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