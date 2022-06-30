"Милан" вступил в борьбу за Неймара

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"Милан" вступил в борьбу за Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает UOL.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы готовы платить большую часть из зарплаты форварда, который зарабатывает порядка 35 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен избавиться от бразильца в ближайшее время.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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