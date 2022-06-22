"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

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"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, так как его контракт с "Юве" истекает в конце июня, и он уйдет бесплатно. Ранее сообщалось, что Дибала уже согласовал контракт с "Интером", но трансфер пока что не состоялся.

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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