"Милан" вступил в борьбу за Асенсио
Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к полузащитника мадридского "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы оценивают хавбека в 30 миллионов евро. Также игроком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14