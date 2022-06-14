"Милан" вступил в борьбу за Асенсио

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"Милан" вступил в борьбу за Асенсио

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к полузащитника мадридского "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы оценивают хавбека в 30 миллионов евро. Также игроком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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