"Милан" в невероятном матче обыграл "Эмполи". Три гола были забиты после 90-й минуты
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 3:1.
На 79-й минуте счет открыл Анте Ребич. На второй компенсированной минуте равновесие восстановил Недим Байрами. В оставшееся время гости успели забить два мяча, отличились Фоде Балло-Туре и Рафаэл Леау.
"Милан", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 7 очками остался на 14-й позиции.
"Эмполи" – "Милан" - 1:3 (0:0)
Голы: Ребич, 79 - 0:1, Байрами, 90+2 - 1:1, Балло-Туре, 90+4 - 1:2, Леау, 90+7 - 1:3
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, де Винтер, Паризи, Хендерсон (Байрами, 58), Грасси (Марин, 45), Хаас (Камбьяги, 83), Пьяца (Бандинелли, 58), Ламмерс, Сатриано (Дестро, 82).
"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 39), Кьер (Дест, 73), Томори, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Крунич, 33), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 73), Жиру (Ребич, 73), Рафаэл Леау.
Не пропустите: "Рома" победила "Интер" в Серии А. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 октября
-
Месси помог ПСЖ обыграть "Ниццу"
-
Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге
-
"Милан" в невероятном матче обыграл "Эмполи". Три гола были забиты после 90-й минуты
-
"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
-
"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
-
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
-
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
-
"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
-
"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
-
"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
-
Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
-
"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
-
Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
-
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
-
"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
-
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17