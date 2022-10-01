"Милан" в невероятном матче обыграл "Эмполи". Три гола были забиты после 90-й минуты

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 3:1.

На 79-й минуте счет открыл Анте Ребич. На второй компенсированной минуте равновесие восстановил Недим Байрами. В оставшееся время гости успели забить два мяча, отличились Фоде Балло-Туре и Рафаэл Леау.

"Милан", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 7 очками остался на 14-й позиции.

"Эмполи" – "Милан" - 1:3 (0:0)

Голы: Ребич, 79 - 0:1, Байрами, 90+2 - 1:1, Балло-Туре, 90+4 - 1:2, Леау, 90+7 - 1:3

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, де Винтер, Паризи, Хендерсон (Байрами, 58), Грасси (Марин, 45), Хаас (Камбьяги, 83), Пьяца (Бандинелли, 58), Ламмерс, Сатриано (Дестро, 82).

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 39), Кьер (Дест, 73), Томори, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Крунич, 33), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 73), Жиру (Ребич, 73), Рафаэл Леау.

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