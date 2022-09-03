"Милан" в феерическом матче обыграл "Интер"
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Интер" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли дубль Рафаэла Леау и гол Оливье Жиру. У гостей отличились Марцело Брозович и Эдин Джеко.
"Милан", набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 9 очками опустился на пятую позицию.
"Милан" – "Интер" - 3:2 (1:1)
Голы: Брозович, 21 - 0:1, Леау, 28 - 1:1, Жиру, 54 - 2:1, Леау, 60 - 3:1, Джеко, 67 - 3:2
"Милан": Меньян, Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17