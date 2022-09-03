"Милан" в феерическом матче обыграл "Интер"

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"Милан" в феерическом матче обыграл "Интер"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Интер" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли дубль Рафаэла Леау и гол Оливье Жиру. У гостей отличились Марцело Брозович и Эдин Джеко.

"Милан", набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 9 очками опустился на пятую позицию.

"Милан" – "Интер" - 3:2 (1:1)
Голы: Брозович, 21 - 0:1, Леау, 28 - 1:1, Жиру, 54 - 2:1, Леау, 60 - 3:1, Джеко, 67 - 3:2

"Милан": Меньян, Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.

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