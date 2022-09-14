"Милан" уверенно обыграл загребское "Динамо"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Милан" на своем поле обыграл загребское "Динамо" со счетом 3:1.

Победу итальянскому клубу принесли голы Оливье Жиру, Алексиса Салемакерса и Томмазо Побега. У гостей отличился Мислав Оршич.

"Милан" Италия – "Динамо" Загреб Хорватия - 3:1 (1:0)

Голы: Жиру, 45 (с пенальти) - 1:0, Салемакерс, 47 - 2:0, Оршич, 56 - 2:1, Побега, 77 - 3:1

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 78), Браим Диас (Дест, 78), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 78), Тонали (Побега, 68), Жиру (де Кетеларе, 68), Рафаэл Леау.

"Динамо": Ливакович, Мохаррами (Шпикич, 63), Ристовски (Дрмич, 78), Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич (Марин, 84), Петкович (Батурина, 84).

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