"Милан" уверенно обыграл "Ювентус" в Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

Победу миланцам принесли голы Фикайо Томори и Браима Диаса.

"Милан", набрав 20 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 13 очками остался на восьмой позиции.

"Милан" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)

Голы: Томори, 45 - 1:0, Диас, 54 - 2:0

"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 59), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Леау (Ориги, 84).

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).

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