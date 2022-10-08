"Милан" уверенно обыграл "Ювентус" в Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.
Победу миланцам принесли голы Фикайо Томори и Браима Диаса.
"Милан", набрав 20 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 13 очками остался на восьмой позиции.
"Милан" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)
Голы: Томори, 45 - 1:0, Диас, 54 - 2:0
"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 84), Диас (де Кетеларе, 64), Побега (Крунич, 59), Тонали, Жиру (Ребич, 64), Леау (Ориги, 84).
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 46), Костич (Миретти, 56), Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Паредес, 56), Милик, Влахович (Кин, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17