"Милан" усилился защитником "Барселоны"

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"Милан" усилился защитником "Барселоны"

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Барселоны" и сборной США Сержиньо Деста.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

21-летний Дест выступал за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Аякс". За сборную США сыграл 17 матчей и забил два гола.

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