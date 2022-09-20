"Милан" теряет ключевого защитника

Фото: твиттер Тео Эрнандеса/Автор неизвестен

Французский защитник "Милана" Тео Эрнандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение мышцы бедра. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Из-за травмы француз пропустит матч чемпионата Италии с "Эмполи", а также поединок Лиги чемпионов с "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Милан" девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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