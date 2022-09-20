"Милан" теряет ключевого защитника

Теги милантео эрнандес

"Милан" теряет ключевого защитника

Фото: твиттер Тео Эрнандеса/Автор неизвестен

Французский защитник "Милана" Тео Эрнандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение мышцы бедра. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Из-за травмы француз пропустит матч чемпионата Италии с "Эмполи", а также поединок Лиги чемпионов с "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Милан" девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Ди Мария получил серьезное наказание за удаление в матче Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ

"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов