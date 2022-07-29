"Милан" согласовал трансфер хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен

Полузащитник "Брюгге" и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе перейдет в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб согласовал трансфер футболиста. Сумма трансфера составит 32 миллиона евро, а также еще три миллиона в качестве бонусов. Хавбек в ближайшее время подпишет с "россонери" контракт до лета 2027 года с зарплатой 2,3 млн евро в год.

В прошлом сезоне 21-летний де Кетеларе провел за "Брюгге" 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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