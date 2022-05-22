"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии

1 Теги милансассуоло

"Милан" разгромил "Сассуоло" и стал чемпионом Италии

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0 и завоевал чемпионский титул.

Победу миланскому клубу принесли дубль Оливье Жиру, голы Франка Кессье и Златана Ибрагимовича.

"Милан", набрав 86 очков, занял первое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 50 очками финишировал на 11-й позиции.

"Сассуоло" – "Милан" - 0:3 (0:3)
Голы: Жиру, 17 - 0:1, Жиру, 32 - 0:2, Кессиэ, 36 - 0:3, Ибрагимович, 78 - 0:4

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Маньянелли, 46), Фраттези (Траоре, 58), Матеус Энрике, Берарди (Дефрель, 68), Скамакка, Распадори.

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 72), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Беннасер, 46), Жиру (Ибрагимович, 72), Рафаэл Леау.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Молодцы! Юве как судьи его не тащили, опять в заднице)))))))))

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