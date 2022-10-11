"Милан" проиграл "Челси" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Милан" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 0:2.
Победу английскому клубу принесли голы Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг. Стоит отметить, что хозяева с 18-й минуты играли вдесятером из-за удаления Фикайо Томори.
"Милан" Италия – "Челси" Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Жоржиньо, 21 (с пенальти) - 0:1, Обамеянг, 34 - 0:2
"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Балло-Туре, Крунич, Беннасер (Побега, 62), Браим Диас (Дест, 37), Тонали, Ориги, Жиру (Ребич, 62), Рафаэл Леау.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 62), Тиаго Силва, Кулибали, Чалоба, Чилуэлл, Хавертц, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Галлахер, 46), Обамеянг, Стерлинг (Лофтус-Чик, 62).
Удаление: Томори (18).
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