"Милан" продлил внушительную серию без поражений
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Чемпион Италии "Милан" продлил серию без поражений в национальном первенстве до 22 матчей.
Вчера итальянский гранд выиграл у "Сампдории" (2:1) на выезде в 6-м туре Серии А.
Интересно, что команда Стефано Пиоли в чемпионате Италии последний раз проигрывала 17 января – "Специи" (1:2). После того матча у "Милана" 7 ничьих и 15 побед.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17