"Милан" продлил внушительную серию без поражений

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"Милан" продлил внушительную серию без поражений

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Чемпион Италии "Милан" продлил серию без поражений в национальном первенстве до 22 матчей.

Вчера итальянский гранд выиграл у "Сампдории" (2:1) на выезде в 6-м туре Серии А. 

Интересно, что команда Стефано Пиоли в чемпионате Италии последний раз проигрывала 17 января – "Специи" (1:2). После того матча у "Милана" 7 ничьих и 15 побед.

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