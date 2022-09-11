"Милан" продлил внушительную серию без поражений

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Чемпион Италии "Милан" продлил серию без поражений в национальном первенстве до 22 матчей.

Вчера итальянский гранд выиграл у "Сампдории" (2:1) на выезде в 6-м туре Серии А.

Интересно, что команда Стефано Пиоли в чемпионате Италии последний раз проигрывала 17 января – "Специи" (1:2). После того матча у "Милана" 7 ничьих и 15 побед.

Не пропустите: "Интер" вырвал победу над "Торино". | https://dailysports.net