Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

"Милан" продлил свою внушительную серию без поражений в чемпионате Италии.

Теперь она составляет 20 матчей.

Напомним, что вчера вечером чемпион Италии сыграл вничью с "Сассуоло" (0:0) в 4-м туре Серии А.

В последний раз команда Стефано Пиоли терпела поражение 17 января, когда проиграла "Специи" (1:2). С тех пор у нее 7 ничьих и 13 побед.

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