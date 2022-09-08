"Милан" продлил контракт с основным полузащитником

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о продлении контракта с боснийским полузащитником Раде Круничем.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2025 года.

28-летний Крунич выступает за "Милан" с 2019 года. Всего он провел за клуб 92 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Сутьеску", "Доньи Срем", "Верону", "Борац" и "Эмполи". За сборную Боснии сыграл 27 матчей и забил два мяча.

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