"Милан" продан новому владельцу

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"Милан" продан новому владельцу

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о смене владельца.

Фонд Elliott Advisors UK Limited продал итальянский клуб американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда евро. При этом  Elliott сохранит места в совете директоров.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" стал чемпионом Италии.

В Лиге чемпионов "Милан" попал в группу Е вместе с "Челси", "Ред Булл Зальцбург" и загребским "Динамо".

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