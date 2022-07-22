"Милан" представил необычную гостевую форму

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"Милан" представил необычную гостевую форму

Чемпион Италии "Милан" представил гостевую форму на сезон-2022/23.

Весь комплект от компании Puma выполнен в белом цвете, в то время как на передней части футболки размещены семь горизонтальных красных полос.

На рукавах и вороте нанесены красные и черные полосы.

Число полос на футболке неслучайно - это количество побед "Милана" в Лиге чемпионов.

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