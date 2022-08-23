"Милан" представил форму необычного цвета

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"Милан" представил форму необычного цвета

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" на официальном сайте показал третий комплект игровой формы сезона-2022/23.

Примечательно, что форма изготовлена в оливково-зеленом цвете.

"Третья форма сезона-2022/23 создана для тех, кто выделяется и никогда не сдерживается", — говорится в сообщении.

По итогам 2-х туров Серии А "Милан" набрал 4 очка.

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