"Милан" предложил за хавбека "Брюгге" 35 миллионов

Фото: сайт фанатов "Милана"/Автор неизвестен

Чемпион Италии "Милан" все еще пытается договориться с "Брюгге" о трансфере хавбека Шарля де Кетеларе.

За 21-летнего игрока сборной Бельгии итальянский клуб готов заплатить 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Интересно, что с начала лета в бельгийском клубе уже отклонили два предложения. Последний раз итальянский клуб готов был заплатить 27 млн плюс бонусы.

Сам де Кетеларе успел обсудить с "Миланом" 5-летний контракт.

Не пропустите: Роналду не перейдет в "Челси". | https://dailysports.net