"Милан" предложил за хавбека "Брюгге" 35 миллионов
Фото: сайт фанатов "Милана"/Автор неизвестен
Чемпион Италии "Милан" все еще пытается договориться с "Брюгге" о трансфере хавбека Шарля де Кетеларе.
За 21-летнего игрока сборной Бельгии итальянский клуб готов заплатить 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.
Интересно, что с начала лета в бельгийском клубе уже отклонили два предложения. Последний раз итальянский клуб готов был заплатить 27 млн плюс бонусы.
Сам де Кетеларе успел обсудить с "Миланом" 5-летний контракт.
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