"Милан" потерпел первое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2014 года

"Милан" впервые с 2014 года потерпел крупное поражение в Лиге чемпионов.

Вчера чемпион Италии уступил в выездной игре против "Челси" (0:3) в 3-м туре группового этапа.

Всего "Милан" шесть раз проигрывал в Лиге чемпионов с разницей в три или более мячей.

В прошлый раз это произошло 11 марта 2014 года в матче с "Атлетико" (1:4).

Читайте: Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября | https://dailysports.net/