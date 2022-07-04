"Милан" показал домашнюю форму на новый сезон
Пресс-служба "Милана" в официальном твиттере показала домашнюю форму на следующий сезон.
Футболисты миланского клуба будут играть в традиционных красно-черных цветах. Производителем экипировки является компания Puma.
The jersey a whole city of Rossoneri deserves ❤️ #ACMilan Home Kit, available now ➡️ https://t.co/jBs1xhqRci@pumafootball #ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/oJzVMGXqxK— AC Milan (@acmilan) July 4, 2022
В прошлом сезоне "Милан" впервые за последние 11 лет стал чемпионом Италии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Не пропустите: "Барселона" подписала полузащитника "Милана". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" заплатил 30 миллионов за звезду "Тоттенхэма"
-
Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии
-
Ещенко собирается получать тренерскую лицензию
-
Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки
-
Магнуссон начал переговоры с ЦСКА
-
Адебайор рассказал "интимную" историю про Аршавина
-
Главные новости дня: 5 июля
-
Победы "Мальме" и "Лудогорца", поражение "Карабаха": результаты квалификации Лиги чемпионов 5 июля
-
Иско отказал "Роме" Моуринью
-
"Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена
-
Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"
-
Нобоа может вернуться в "Зенит"
-
Роналду выставил на трансфер свой роскошный самолет
-
"Барселона" назвала английским клубам цену на Брэйтуэйта
-
Н'Жи покинул московское "Динамо"
-
Роналду готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба
-
"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина
-
Маттеус: "Роналду в "Баварии" - это было бы секси"
-
"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"
-
"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17