"Милан" показал домашнюю форму на новый сезон

Пресс-служба "Милана" в официальном твиттере показала домашнюю форму на следующий сезон.

Футболисты миланского клуба будут играть в традиционных красно-черных цветах. Производителем экипировки является компания Puma.

The jersey a whole city of Rossoneri deserves ❤️ #ACMilan Home Kit, available now ➡️ https://t.co/jBs1xhqRci@pumafootball #ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/oJzVMGXqxK