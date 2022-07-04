"Милан" показал домашнюю форму на новый сезон

Пресс-служба "Милана" в официальном твиттере показала домашнюю форму на следующий сезон.

Футболисты миланского клуба будут играть в традиционных красно-черных цветах. Производителем экипировки является компания Puma.

В прошлом сезоне "Милан" впервые за последние 11 лет стал чемпионом Италии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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