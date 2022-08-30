"Милан" подписал молодого таланта "Шальке"

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Защитник "Шальке" Малик Тиав стал игроком "Милана".

21-летний футболист подписал с чемпионами Италии контракт до 2027 года.

Как пишет инсайдер Николо Скира, чемпион Италии заплатил за игрока 5 млн евро, также предусмотрены бонусы.

Тиав в прошлом сезоне провел 31 матч во второй лиге Германии, в котором забил 2 гола.

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