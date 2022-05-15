"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"

Фото: твитер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.

"Милан", набрав 83 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 59 очками осталась на восьмой позиции.

"Милан" – "Аталанта" - 2:0 (0:0)

Голы: Рафаэл Леау, 56 - 1:0, Эрнандес, 75 - 2:0

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 79), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 55), Тонали (Беннасер, 63), Жиру (Ребич, 55), Рафаэл Леау.

"Аталанта": Муссо, Хатебур (Скальвини, 79), де Рон, Паломино (Демирал, 80), Гимшити, Дзаппакоста, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 55), Пессина (Бога, 70), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 55).

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