"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"
Фото: твитер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.
Победу миланскому клубу принесли голы Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса.
"Милан", набрав 83 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 59 очками осталась на восьмой позиции.
"Милан" – "Аталанта" - 2:0 (0:0)
Голы: Рафаэл Леау, 56 - 1:0, Эрнандес, 75 - 2:0
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 79), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 55), Тонали (Беннасер, 63), Жиру (Ребич, 55), Рафаэл Леау.
"Аталанта": Муссо, Хатебур (Скальвини, 79), де Рон, Паломино (Демирал, 80), Гимшити, Дзаппакоста, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 55), Пессина (Бога, 70), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17