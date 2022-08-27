"Милан" одержал уверенную победу в 3-м туре Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:0.
Победу миланцам принесли голы Рафаэла Леау и Оливье Жиру.
"Милан", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 1 очком осталась на 17-й позиции.
"Милан" – "Болонья" - 2:0 (1:0)
Голы: Леау, 21 - 1:0, Жиру, 58 - 2:0
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 83), Калулу, Эрнандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адли, 61), Тонали, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 62).
"Болонья": Скорупски, Касиус, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Лукуми, Камбьязо, Схаутен (Фергюсон, 84), Виньято (Сориано, 62), Домингес (Эбишер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17