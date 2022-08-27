"Милан" одержал уверенную победу в 3-м туре Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:0.

Победу миланцам принесли голы Рафаэла Леау и Оливье Жиру.

"Милан", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 1 очком осталась на 17-й позиции.

"Милан" – "Болонья" - 2:0 (1:0)

Голы: Леау, 21 - 1:0, Жиру, 58 - 2:0

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 83), Калулу, Эрнандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адли, 61), Тонали, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 62).

"Болонья": Скорупски, Касиус, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Лукуми, Камбьязо, Схаутен (Фергюсон, 84), Виньято (Сориано, 62), Домингес (Эбишер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62).

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