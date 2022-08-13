"Милан" одержал уверенную победу в 1-м туре Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 4:2.
Победу миланскому клубу принесли дубль Анте Ребича, голы Тео Эрнандеса и Браима Диаса. В составе гостей отличились Родриго Бекао и Адам Мазина.
"Милан" – "Удинезе" - 4:2 (2:2)
Голы: Бекао, 2 - 0:1, Эрнандес, 11 (с пенальти) - 1:1, Ребич, 15 - 2:1, Мазина, 45 - 2:2, Браим Диас, 46 - 3:2, Ребич, 68 - 4:2
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 84), Беннасер, Ребич (Жиру, 72), Рафаэл Леау (Ориги, 84), Браим Диас (де Кетеларе, 71), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 71).
"Удинезе": Сильвестри, Соппи, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес (Эбосс, 67), Мазина (Эбоселе, 83), Перейра, Уолас (Ловрич, 76), Макенго (Самарджич, 76), Деулофеу, Саксесс (Бету, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17