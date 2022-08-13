"Милан" одержал уверенную победу в 1-м туре Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 4:2.

Победу миланскому клубу принесли дубль Анте Ребича, голы Тео Эрнандеса и Браима Диаса. В составе гостей отличились Родриго Бекао и Адам Мазина.

"Милан" – "Удинезе" - 4:2 (2:2)

Голы: Бекао, 2 - 0:1, Эрнандес, 11 (с пенальти) - 1:1, Ребич, 15 - 2:1, Мазина, 45 - 2:2, Браим Диас, 46 - 3:2, Ребич, 68 - 4:2

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Побега, 84), Беннасер, Ребич (Жиру, 72), Рафаэл Леау (Ориги, 84), Браим Диас (де Кетеларе, 71), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 71).

"Удинезе": Сильвестри, Соппи, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес (Эбосс, 67), Мазина (Эбоселе, 83), Перейра, Уолас (Ловрич, 76), Макенго (Самарджич, 76), Деулофеу, Саксесс (Бету, 67).

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