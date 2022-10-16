"Милан" одержал тяжелую победу в Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Верону" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Сандро Тонали и автогол Мигела Велозу. У хозяев отличился Корай Гюнтер.

"Милан", набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 5 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Верона" – "Милан" - 1:2 (1:1)

Голы: Велозу, 9 (автогол) - 0:1, Гюнтер, 19 - 1:1, Тонали, 81 - 1:2

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Маньяни (Кабаль, 70), Хин, Депаоли, Велозу, Тамез (Онгла, 65), Хрустич (Пикколи, 54), Верди (Каллон, 71), Анри (Джурич, 65).

"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Крунич (Побега, 61), Браим Диас (Ребич, 46), Адли (Беннасер, 60), Тонали, Жиру (Ориги, 46), Рафаэл Леау (Тиав, 83).

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