"Милан" обыграл "Верону" и возглавил Серию А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Верону" со счетом 3:1.
Победу миланцам принесли дубль Сандро Тонали и гол Алессандро Флоренци. У хозяев отличился Давиде Фараони.
"Милан", набрав 80 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 52 очками осталась на девятой позиции.
"Верона" – "Милан" - 1:3 (1:1)
Голы: Фараони, 38 - 1:0, Тонали, 45 - 1:1, Тонали, 49 - 1:2, Флоренци, 86 - 1:3
"Верона": Монтипо, Фараони (Депаоли, 66), Чеккерини (Шутало, 79), Гюнтер, Казале (Онгла, 66), Лазович, Тамез, Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 72).
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Беннасер, 68), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 62), Тонали, Жиру (Ребич, 63), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17