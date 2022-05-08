"Милан" обыграл "Верону" и возглавил Серию А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Верону" со счетом 3:1.

Победу миланцам принесли дубль Сандро Тонали и гол Алессандро Флоренци. У хозяев отличился Давиде Фараони.

"Милан", набрав 80 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 52 очками осталась на девятой позиции.

"Верона" – "Милан" - 1:3 (1:1)

Голы: Фараони, 38 - 1:0, Тонали, 45 - 1:1, Тонали, 49 - 1:2, Флоренци, 86 - 1:3

"Верона": Монтипо, Фараони (Депаоли, 66), Чеккерини (Шутало, 79), Гюнтер, Казале (Онгла, 66), Лазович, Тамез, Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 72).

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Беннасер, 68), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 62), Тонали, Жиру (Ребич, 63), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 84).

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