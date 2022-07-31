"Милан" обыграл французский топ-клуб
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" в товарищеском матче обыграл "Марсель" со счетом 2:0.
Победу итальянскому клубу принесли голы Жуниора Мессиаса и Оливье Жиру.
"Марсель" Франция – "Милан" Италия - 0:2 (0:2)
Голы: Жуниор Мессиас, 11 - 0:1, Жиру, 28 - 0:2
"Марсель": Рубен Бланко, Клосс, Мбемба, Жиго (Туре, 75), Балерди, Колашинац (Нуну Тавареш, 46), Пайет (Бакамбу, 74), Ронжье, Жерсон, Гендузи (Гуйе, 46), Суарес (Милик, 46).
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Томори (Габбия, 76), Калулу (Кьер, 76), Эрнандес (Балло-Туре, 76), Беннасер (Бакайоко, 83), Тонали (Крунич, 76), Жиру (Лазетич, 83), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Адли, 46), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 74).
Удаление: Туре (79).
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|26
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|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|36
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17