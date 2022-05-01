"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А

Теги миланфиорентина

"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Рафаэл Леау.

"Милан", набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 56 очками осталась на седьмой позиции.

"Милан" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Леау, 82 - 1:0

"Милан": Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье (Беннасер, 79), Мессиас (Ребич, 56), Диас (Крунич, 56), Леау, Жиру (Ибрагимович, 67).

"Фиорентина": Тераччиано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Малех (Бонавентура, 59), Дункан (Торрейра, 67), Сапонара (Соттил, 81), Гонсалес (Иконе, 67), Кабрал.

Не пропустите: "Ювентус" победил "Венецию" в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ выбирает между тремя тренерами

ПСЖ выбирает между тремя тренерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов