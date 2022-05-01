"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Рафаэл Леау.
"Милан", набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 56 очками осталась на седьмой позиции.
"Милан" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Леау, 82 - 1:0
"Милан": Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье (Беннасер, 79), Мессиас (Ребич, 56), Диас (Крунич, 56), Леау, Жиру (Ибрагимович, 67).
"Фиорентина": Тераччиано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Малех (Бонавентура, 59), Дункан (Торрейра, 67), Сапонара (Соттил, 81), Гонсалес (Иконе, 67), Кабрал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17