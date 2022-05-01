"Милан" обыграл "Фиорентину" Кокорина в Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Рафаэл Леау.

"Милан", набрав 77 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 56 очками осталась на седьмой позиции.

"Милан" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Леау, 82 - 1:0

"Милан": Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье (Беннасер, 79), Мессиас (Ребич, 56), Диас (Крунич, 56), Леау, Жиру (Ибрагимович, 67).

"Фиорентина": Тераччиано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Малех (Бонавентура, 59), Дункан (Торрейра, 67), Сапонара (Соттил, 81), Гонсалес (Иконе, 67), Кабрал.

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