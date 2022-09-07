"Милан" не сумел победить в 1-м туре Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" и "Милан" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Ноа Окафор, но на 40-й минуте равновесие восстановил Алексис Салемакерс.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Милан" Италия - 1:1 (1:1)

Голы: Окафор, 28 - 1:0, Салемакерс, 40 - 1:1

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Дедич, Соле (Бернардо, 42), Павлович, Ульмер, Зайвальд, Капальдо, Кьергор, Камери (Гурна-Дуат, 65), Окафор (Адаму, 90), Фернандо Педро (Шешко, 65).

"Милан": Меньян, Калабрия (Дест, 57), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Побега, 57), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 80), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 70), Жиру (Ориги, 57), Рафаэл Леау.

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