"Милан" не сумел обыграть "Сассуоло"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" и "Милан" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Милан", набрав восемь очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 5 очками поднялся на 10-ю позицию.

"Сассуоло" – "Милан" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес, Фраттези (Харруи, 69), Торстведт (Матеус Энрике, 69), Кирьякопулос (Маркицца, 84), Берарди (Дефрель, 52), Пинамонти (Альварес, 84).

"Милан": Меньян, Флоренци, Кьер (Калулу, 80), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 57), Побега (Тонали, 57), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Жиру (Адли, 73), Рафаэл Леау.

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