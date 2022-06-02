"Милан" не собирается продавать свою главную звезду

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" не собирается продавать нападающего Рафаэла Леау.

Об этом в комментарии Football Italia заявил технический директор клуба Паоло Мальдини.

"Леау по-прежнему остаётся необработанным алмазом, который каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него", - сказал он.

Напомним, что Леау стал футболистом "Милана" в 2019 году.

В прошлом сезоне португалец сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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