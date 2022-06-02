"Милан" не собирается продавать свою главную звезду
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" не собирается продавать нападающего Рафаэла Леау.
Об этом в комментарии Football Italia заявил технический директор клуба Паоло Мальдини.
"Леау по-прежнему остаётся необработанным алмазом, который каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него", - сказал он.
Напомним, что Леау стал футболистом "Милана" в 2019 году.
В прошлом сезоне португалец сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
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|Команда
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|62
|3
|Интер Милан
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|Аталанта
|26
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17