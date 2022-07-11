"Милан" не готов платить Дибале требуемую зарплату

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала не может договориться с "Миланом", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов платить футболисту не более 4-4,5 миллионов евро в год. При этом форвард надеется получить зарплату в размере шести миллионов в год.

Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются "Арсенал", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

28-летний Дибала с 1 июля стал свободным агентом, а с 2015 года он выступал за "Ювентус".

Не пропустите: Ибрагимович согласовал новый контракт с "Миланом". | https://dailysports.net