"Милан" назначил нового капитана команды

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"Милан" назначил нового капитана команды

Фото: твиттер Давиде Калабрии/Автор неизвестен

Новым капитаном "Милана" назначен защитник Давиде Калабрия, сообщает пресс-служба клуба.

Калабрия получил капитанскую повязку после ухода из команды Алессио Романьоли, который перешел в "Лацио". Вице-капитаном миланского клуба станет защитник Тео Эрнандес.

25-летний Калабрия выступает за "Милан" с 2015 года. Всего он провел за клуб 184 матча во всех турнирах и забил семь голов.

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