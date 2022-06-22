"Милан" нашел замену Санчешу в Серии А

Фото: твиттер Хамеда Траоре/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб обратил внимание на африканца после того, как проиграл ПСЖ борьбу за полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша. Миланцы могут заплатить за Траоре около 25 миллионов евро.

22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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