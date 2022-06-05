Фото: твиттер Алессандро Флоренци/Автор неизвестен

"Милан" намерен выкупить трансфер защитника "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, миланский клуб не готов платить за игрока требуемые 4,5 миллиона евро и надеется договориться о снижении цены.

В минувшем сезоне 31-летний Флоренци выступал за "Милан" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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